Théâtre Toc Toc de Laurent Baffie par la Compagnie d’ici et d’ailleurs pour l’AFTIMM Théâtre Emile Loubet Montélimar

Théâtre Toc Toc de Laurent Baffie par la Compagnie d’ici et d’ailleurs pour l’AFTIMM

Théâtre Emile Loubet Place du théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

moins de 18 ans

Date :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

L’AFTIMM et la Compagnie d’Ici et d’Ailleurs en soutien au projet de Ferme pédagogique destinée aux enfants et jeunes autistes présente la célèbre pièce de théâtre TOC TOC de Laurent Baffie.

Théâtre Emile Loubet Place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 aftimmm26200@gmail.com

English :

AFTIMM and Compagnie d’Ici et d’Ailleurs, in support of the Educational Farm project for autistic children and young people, present Laurent Baffie’s famous play TOC TOC.

