Pouillon

Théâtre Toc Toc

Salle de cinéma Pouillon Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 21:45:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Dr Stern, spécialiste mondial dans le traitement des TOC , bloqué à Francfort va se faire attendre par les six patients qu’il doit recevoir ce jour-là. Nos six protagonistes vont alors faire connaissance autour d’une partie de Monopoly. Une pièce drôle et à la bonne humeur communicative.

Le Dr Stern, grand spécialiste mondial dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs ou TOC , bloqué à Francfort par les caprices du hasard aérien, va se faire attendre par les six patients qu’il doit recevoir ce jour-là. Nos six protagonistes vont alors faire connaissance autour d’une partie de Monopoly, et tenter de débuter seuls une thérapie de groupe où TOC incontrôlables et histoires personnelles vont se mêler.

Une pièce drôle et dynamique à la bonne humeur communicative, où l’humour et la rosserie flirtent avec la tendresse. .

Salle de cinéma Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 31 00 64 compagnie.ceto@orange.fr

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English : Théâtre Toc Toc

Dr. Stern, a world-renowned specialist in the treatment of OCD , is stranded in Frankfurt, where the six patients he is due to see that day are kept waiting. Our six protagonists get to know each other over a game of Monopoly. A funny play with infectious good humor.

L’événement Théâtre Toc Toc Pouillon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans