Informations pratiques

Ondres

Théâtre : « Toi t’es moche ! »

Salle Capranie 110 PLACE RICHARD FEUILLET Ondres Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 20:15:00

Date(s) :

2026-09-18

Si le sujet du harcèlement scolaire vous touche, ce spectacle est fait pour vous…

Rime et Dorine ne sont pas copines mais ce jour là, elles se retrouvent dans les vestiaires du vieux gymnase. Elles se cachent des « autres » de ceux qui se moquent, de ceux qui t’ignorent, de ceux qui t’insultent, et qui ne se rendent pas compte que ça fait mal d’être humilié quotidiennement. Alors, en attendant que la tempête passe, que leurs émotions se calment, elle se mettent à rêver d’ailleurs, à être quelqu’un d’autre, à l’amour et à l’amitié . Car oui, c’est bien main dans la main qu’elles ressortiront de ce vieux gymnase, prêtes à affronter leurs bourreaux, ensemble.

RDV à 19h.

À partir de 10 ans.

Durée: 55 min.

Représentation suivie d’un échange animée par Dorothée Dolla.

ECRITURE ET MISE EN SCENE : Sandra Villegas

JEU : Noémie Desbordes et Flavie Pion

CREATION LUMIERE : Giancarlo Da Silva .

Salle Capranie 110 PLACE RICHARD FEUILLET Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 73 38 19 toitesmoche@hotmail.com

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English : Théâtre : « Toi t’es moche ! »

L’événement Théâtre : « Toi t’es moche ! » Ondres a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Seignanx