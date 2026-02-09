Théâtre Tomber de Rideau La Boderie Sainte-Honorine-la-Chardonne

Théâtre Tomber de Rideau

La Boderie Domaine de la Boderie Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Le théâtre de la Boderie sous la direction de Marie Guyonnet a vu le jour en 1998. Dans l’un de ses premiers spectacles en 2004 Moi, Pierre Rivière, la compagnie construit le projet avec une distribution mixte, professionnels et amateurs. Dix-sept personnes de notre territoire ont fait partie de l’aventure. À la suite, une grande partie des comédiens et comédiennes amateurs ont pris goût à l’affaire et nous avons continué de monter des spectacles amateurs avec une exigence professionnelle.

Quelques années plus tard, la Tram’Bo a vu le jour.

Toutes les bonnes choses ont une fin et nous proposons pour fêter la mise en sourdine de cette activité un Tomber de rideau à la Boderie à Sainte-Honorine-la-Chardonne.

Le programme est un florilège des spectacles créés au fil des ans.

Vous retrouverez bien sûr Philippe Bréard, Antoine Chouanneau, Agnès Humbert, Karin Kuhn, Gérard Lemoigne, Sylvie et Didier Ouvry et Stéphanie Weill. .

La Boderie Domaine de la Boderie Sainte-Honorine-la-Chardonne 61430 Orne Normandie +33 6 62 84 93 81 tramboderie@gmail.com

