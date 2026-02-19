Théâtre Toqué avant d’entrer Bourseul

Théâtre Toqué avant d’entrer

Le P’tit théâtre de Bourseul présente Toqué avant d’entrer , une comédie de François Scharre.

Synopsis

Depuis son expulsion du domicile conjugal, Hervé cherche de quoi se loger sur Paris. Il trouve une colocation idéale mais il est obligé de s’inventer un TOC pour pouvoir y vivre avec d’autres toqués . Mais lorsqu’Anne-Marie déboule dans l’appartement, il ne faut surtout pas qu’elle apprenne qu’il est en colocation avec des toqués , sinon adieu la garde des enfants après le divorce. Entre mensonge à sa femme, à ses colocataires, à sa maitresse et au juge des affaires familiales, Hervé s’enfonce dans une série de quiproquos de plus en plus absurdes…. .

Salle des fêtes Bourseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 73 88 80 14

