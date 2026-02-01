Théâtre Toqué avant d’entrer Salle des fêtes Montceaux-l’Étoile

Théâtre Toqué avant d’entrer

Salle des fêtes Le Bourg Montceaux-l’Étoile Saône-et-Loire

Début : 2026-02-14 20:30:00

Le Foyer Rural de Montceaux-Vindecy-Versaugues vous présente Toqué avant d’entrer une comédie de François Scharre.

Pièce jouée par les enfants en première partie. .

