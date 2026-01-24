Théâtre Toqué avant d’entrer

Foyer Rural Yzosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Au sein d’une colocation très particulière, les protagonistes vont se trouver dans une situation abracadabrantesque afin de sauver l’un d’entre eux. Tous vont devoir jouer des personnages invraisemblables. L’humour et le décalage sont au RDV dans cette pièce au rythme endiablé. .

Foyer Rural Yzosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 01 78 lanacelle40@sfr.fr

L’événement Théâtre Toqué avant d’entrer Yzosse a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Grand Dax