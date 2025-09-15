Théâtre Touchée par les fées Saumur

Théâtre Touchée par les fées

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03 21:45:00

Date(s) :

2026-02-03

Ce seule en scène avec Ariane Ascaride rend hommage à sa famille grâce à la plume de Marie Desplechin et parle de cette drôle de communauté née de la pérégrination d’aïeuls et de parents appartenant au monde des invisibles.

Laissons-lui la parole

Leur redonner la possibilité d’expliquer enfin comment ils m’ont offert malgré eux l’opportunité de raconter une fable magique. Leur dire au revoir en espérant laisser le souvenir aux spectateurs d’un héritage complexe, parfois drôle et fou, parfois un peu dur mais qui reflète la vie des femmes et des hommes qui laissent à leurs descendants des pépites d’or et des bouts de charbon.

Célébrer avec une lucidité joyeuse la vie, leurs vies, donner avec une humilité souriante quelques indices afin de rassurer ceux qui se sentent entravés par des histoires de famille encombrantes. Mais avant tout, continuer ce chemin de femme et de comédienne qu’ils m’ont aidé volontairement ou involontairement à tracer .

Ariane Ascaride

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 3 février 2026 de 20h30 à 21h45. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 93 50 00

English :

This one-woman show starring Ariane Ascaride pays tribute to her family through the pen of Marie Desplechin, and speaks of this strange community born of the peregrinations of grandfathers and parents belonging to the world of the invisible.

German :

Dieses Solo mit Ariane Ascaride ist eine Hommage an ihre Familie aus der Feder von Marie Desplechin und erzählt von dieser seltsamen Gemeinschaft, die aus der Wanderschaft von Vorfahren und Eltern aus der Welt der Unsichtbaren entstanden ist.

Italiano :

Questo one-woman show interpretato da Ariane Ascaride rende omaggio alla sua famiglia attraverso la penna di Marie Desplechin, e racconta la storia di questa strana comunità nata dalle peregrinazioni di nonni e genitori appartenenti al mondo dell’invisibile.

Espanol :

Este espectáculo unipersonal protagonizado por Ariane Ascaride rinde homenaje a su familia a través de la pluma de Marie Desplechin, y cuenta la historia de esta extraña comunidad nacida de las peregrinaciones de abuelos y padres pertenecientes al mundo de lo invisible.

