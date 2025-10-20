Théâtre Toulouse le Château Salle communale Toulouse-le-Château

Théâtre Toulouse le Château Salle communale Toulouse-le-Château samedi 28 février 2026.

Théâtre Toulouse le Château

Salle communale Rue de l’Église Toulouse-le-Château Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08

Théâtre. Ouverture du guichet 30 minutes avant la séance. .

Salle communale Rue de l’Église Toulouse-le-Château 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 80 85 83

English :

German : Théâtre Toulouse le Château

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Toulouse le Château Toulouse-le-Château a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu