Théâtre Tournepouce Charleville-Mézières

Théâtre Tournepouce

Barcella, le chanteur amoureux des mots, vous embarque dans un conte musical poétique. Dans sa vieille fabrique à chapeaux, Tournepouce passe ses journées à rêver et à voyager parmi les nuages. Ses aventures, tantôt chantées, tantôt contées, vous invitent à écouter les murmures du vent. Un matin d’été, ce souffle léger vient bousculer son quotidien pour vous entraîner avec lui dans une épopée fantaisiste et interactive.Tournepouce remplace Flop, annulé pour des raisons indépendantes de notre volonté.Si vous avez des billets pour Flop ceux-ci seront valables pour Tournepouce.Billetterie

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

Barcella, the word-loving singer, takes you on a poetic musical tale. In his old hat factory, Tournepouce spends his days dreaming and traveling among the clouds. His adventures, sometimes sung, sometimes told, invite you to listen to the murmurings of the wind. Tournepouce replaces Flop, canceled for reasons beyond our control.If you have tickets for Flop: they will be valid for Tournepouce.Tickets

