Théâtre Tous coupables sauf Thermos Grönn Île du Saulcy Metz

Théâtre Tous coupables sauf Thermos Grönn

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz Moselle

Début : Jeudi Mercredi 2025-12-16 18:00:00

fin : 2025-12-18 19:00:00

2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18

Thermos Grönn, aidé par Tailleurz, tente de s’échapper du pays après avoir détourné des millions. Une malle, un faux passeport, deux jerricanes de kérosène, et la fuite prend une tournure grotesque et tragique.

Réussira-t-il à rejoindre le paradis fiscal promis ?Tout public

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58 ebmk-rp@univ-lorraine.fr

Thermos Grönn, aided by Tailleurz, tries to escape the country after embezzling millions. A trunk, a false passport, two jerry cans of kerosene, and the escape takes a grotesque and tragic turn.

Will he make it to the promised tax haven?

Thermos Grönn versucht mit Hilfe von Tailleurz aus dem Land zu fliehen, nachdem er Millionen veruntreut hat. Ein Koffer, ein falscher Pass, zwei Kanister Kerosin und die Flucht nimmt eine groteske und tragische Wendung.

Wird es ihm gelingen, das versprochene Steuerparadies zu erreichen?

Thermos Grönn, aiutato da Tailleurz, cerca di fuggire dal paese dopo aver sottratto milioni di dollari. Un baule, un passaporto falso, due taniche di paraffina e la fuga prende una piega grottesca e tragica.

Riuscirà a raggiungere il paradiso fiscale promesso?

Thermos Grönn, ayudado por Tailleurz, intenta escapar del país tras haber malversado millones. Un baúl, un pasaporte falso, dos bidones de parafina y la huida toma un cariz grotesco y trágico.

¿Logrará llegar al paraíso fiscal prometido?

