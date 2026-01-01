Théâtre Tous en scène! Salle des Fêtes Cirey-sur-Vezouze

Théâtre Tous en scène!

Salle des Fêtes Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 14:00:00

Venez découvrir les troupes et club de théâtre amateur de la CCVP! Au programme: des extraits de scènes par Les Nuits d’Angomont, Badon joue et le club théâtre du collège de Cirey. Tout public, gratuit. Buvette et petite restauration sur place.

Informations et réservations auprès de Charlotte Benard à la CCVP au 03 83 71 45 84Tout public

Salle des Fêtes Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 45 84

English :

Come and discover the amateur theater groups and clubs of the CCVP! On the program: scene extracts by Les Nuits d’Angomont, Badon joue and the Cirey college drama club. Open to all, free of charge. Refreshments and snacks on site.

Information and reservations with Charlotte Benard at CCVP on 03 83 71 45 84

L’événement Théâtre Tous en scène! Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2026-01-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS