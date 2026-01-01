Théâtre Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz Salle des fêtes Kerfot
Théâtre Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz Salle des fêtes Kerfot samedi 31 janvier 2026.
Théâtre Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz
Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Kerfot Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
La troupe M présente la pièce Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz , d’après Mohamed Kacimi. Spectacle organisé par AVF Pays de Paimpol. .
Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Kerfot 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 71 94 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz Kerfot a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol