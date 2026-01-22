Théâtre Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz Salle des fêtes Kerfot

Théâtre Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz

Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Kerfot Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

La troupe M présente la pièce Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz , d’après Mohamed Kacimi. 6 femmes détenues se retrouvent dans la bibliothèque d’une prison. Entre rires et larmes, le théâtre s’invite et leur offre la possibilité d’une évasion. Spectacle organisé par AVF Pays de Paimpol. .

Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Kerfot 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 71 94 65

