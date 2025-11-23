Théâtre : Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz L’Acousti’k Miniac-Morvan

Théâtre : Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz L’Acousti’k Miniac-Morvan dimanche 23 novembre 2025.

Théâtre : Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz L’Acousti’k Miniac-Morvan Dimanche 23 novembre, 15h00 Accès libre participation

dans le cadre des Journées Nationales des Prisons 2025

Pièce de **Mohamed Kacimi**, jouée par la **Compagnie Petites Roches** dans le cadre des **Journées Nationales des Prisons 2025**, au profit de l’association du **collectif prison Rennes**.

[https://collectifprisonrennes.fr/](https://collectifprisonrennes.fr/)

### Synopsys

Dans une maison d’arrêt, des femmes sacrifient souvent leur promenade quotidienne pour quelques heures à la bibliothèque. Autour de la bibliothécaire, elles se retrouvent pour évoquer, dans la passion ou la querelle, leur quotidien, leur travail, leurs amours, leurs rêves ou leurs enfances.

C’est le soir de Noël, elles ont quartier libre. Elles préparent la fête. Elles partagent un festin imaginaire quand survient, avant minuit, Frida une _« primo arrivante »_ …

_« Cette pièce se veut un hommage à ces femmes recluses, enfermées dans la plus haute des solitudes, souvent, trop souvent même, victimes de la violence des hommes, et qui, privées de tout, parviennent tout de même à réinventer un monde où elles jouent à ne manquer ni de liberté ni d’humanité. »_ Mohamed Kacimi

### Distribution

* Barbara : Christine le Du

* Lily : Mathilde André

* Zélie : Marie-Jo le Pen

* Marylou : Claude Raujouan

* Rosa : Sabine Céréda

* Frida : Guénhaelle Renaud

* Mise en scène : Alain Rault

* Aide à la mise en scène : Julieta Iocco

* Aide à l’apprentissage du texte : Myriam Rémy

* Scénographie : Alain Rault

* Affiche : Luis Liberti

* Eclairage : Nathan Brohan

* Bande son : Eric Jouneaux

### Compagnie Petites Roches

Créée en 2006 la compagnie **Petites Roches** est un collectif de troupes d’amateurs. Actuellement 4 troupes la composent : la Forge Campin, Kitétoi, les Euménides, les Apprentis Sages.

Les projets naissent et se créent selon les volontés et les propositions. Les spectacles ont souvent une longue vie et peuvent se reprendre en fonction des invitations.

_**« Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz »**_ regroupe des comédiennes issues de différent groupes, voire extérieurs. Le spectacle se présente sous l’égide de Petites Roches.

**Compagnie Petites Roches**

Maison Des Associations – 23 ZI Rochette – 56120 Josselin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-23T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T17:00:00.000+01:00

https://www.miniac-morvan.fr/

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77