Théâtre: Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz Pradines

Théâtre: Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31

2026-03-31

Dans la bibliothèque d’une prison entre confidences et tensions, six femmes réinventent un monde rêvé fait d’amitié et de solidarité

Dans la bibliothèque d’une prison entre confidences et tensions, six femmes réinventent un monde rêvé fait d’amitié et de solidarité. Le théâtre s’invite entre ces quatre murs et leur offre l’illusion d’une liberté retrouvée. Entre rires et larmes, générosité et mesquineries elles nous emportent dans leur soif d’un ailleurs joyeux et libre.s, vibrants de passion et d’énergie. .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

In a prison library, between confidences and tensions, six women reinvent a dream world of friendship and solidarity

German :

In der Bibliothek eines Gefängnisses, zwischen Vertrauen und Spannungen, erfinden sechs Frauen eine Traumwelt aus Freundschaft und Solidarität neu

Italiano :

Nella biblioteca di un carcere, tra confidenze e tensioni, sei donne reinventano un mondo onirico di amicizia e solidarietà

Espanol :

En la biblioteca de una cárcel, entre confidencias y tensiones, seis mujeres reinventan un mundo onírico de amistad y solidaridad

