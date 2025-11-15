Théâtre Tous nos rêves Centre culturel Ipoustéguy Doulcon

Théâtre Tous nos rêves

Centre culturel Ipoustéguy 3 BIS Place de la Gare Doulcon Meuse

Samedi 2025-11-15 20:00:00

D’après l’œuvre de Mohamed Kacimi et par une mise en scène de Justine Boschiero, venez découvrir la version de Tous nos rêves… par la compagnie Phénix Val-Dunois.

Une belle soirée théâtrale en perspective !

Réservations par SMS conseillée.Tout public

Centre culturel Ipoustéguy 3 BIS Place de la Gare Doulcon 55110 Meuse Grand Est +33 7 70 00 78 16

English :

Based on the work of Mohamed Kacimi and directed by Justine Boschiero, come and discover the Phénix Val-Dunois company’s version of Tous nos rêves… .

A wonderful theatrical evening in prospect!

SMS reservations recommended.

German :

Nach dem Werk von Mohamed Kacimi und in einer Inszenierung von Justine Boschiero, entdecken Sie die Version von Tous nos rêves… von der Compagnie Phénix Val-Dunois.

Ein schöner Theaterabend in Aussicht!

Reservierungen per SMS empfohlen.

Italiano :

Basato sull’opera di Mohamed Kacimi e diretto da Justine Boschiero, venite a scoprire la versione di Tous nos rêves… della compagnia Phénix Val-Dunois.

Sarà sicuramente una splendida serata di teatro!

Si consiglia la prenotazione via SMS.

Espanol :

Basada en la obra de Mohamed Kacimi y dirigida por Justine Boschiero, venga a descubrir la versión de Tous nos rêves… de la compañía Phénix Val-Dunois.

Será una magnífica velada de teatro

Se recomienda reservar por SMS.

