Théâtre Tous nos rêves Centre culturel Ipoustéguy Doulcon

Théâtre Tous nos rêves
Centre culturel Ipoustéguy 3 BIS Place de la Gare Doulcon Meuse
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
D’après l’œuvre de Mohamed Kacimi et par une mise en scène de Justine Boschiero, venez découvrir la version de Tous nos rêves… par la compagnie Phénix Val-Dunois.
Une belle soirée théâtrale en perspective !
Réservations par SMS conseillée.Tout public
Centre culturel Ipoustéguy 3 BIS Place de la Gare Doulcon 55110 Meuse Grand Est +33 7 70 00 78 16
English :
Based on the work of Mohamed Kacimi and directed by Justine Boschiero, come and discover the Phénix Val-Dunois company’s version of Tous nos rêves… .
A wonderful theatrical evening in prospect!
SMS reservations recommended.
German :
Nach dem Werk von Mohamed Kacimi und in einer Inszenierung von Justine Boschiero, entdecken Sie die Version von Tous nos rêves… von der Compagnie Phénix Val-Dunois.
Ein schöner Theaterabend in Aussicht!
Reservierungen per SMS empfohlen.
Italiano :
Basato sull’opera di Mohamed Kacimi e diretto da Justine Boschiero, venite a scoprire la versione di Tous nos rêves… della compagnia Phénix Val-Dunois.
Sarà sicuramente una splendida serata di teatro!
Si consiglia la prenotazione via SMS.
Espanol :
Basada en la obra de Mohamed Kacimi y dirigida por Justine Boschiero, venga a descubrir la versión de Tous nos rêves… de la compañía Phénix Val-Dunois.
Será una magnífica velada de teatro
Se recomienda reservar por SMS.
