Théâtre Tout ce que vous voulez rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Théâtre Tout ce que vous voulez

Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Dimanche 2026-03-01 16:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Tout ce que vous voulez , par la compagnie Les Complices

Lucie, dramaturge talentueuse, est en proie à une crise de la page blanche alors que la première de sa pièce approche. L’arrivée de Thomas, son nouveau voisin sympathique, mais très envahissant, bouleverse son quotidien. Leurs échanges sont drôles et émouvants, mais une question taraude Lucie. Va-t-elle retrouver son inspiration avant la première ?

Une comédie d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte (les auteurs de la pièce Le Prénom ) présentée par la compagnie théâtrale Les Complices

Réservation en ligne ou par téléphone conseilléeTout public

Salle Jean Ferrat, 5 rue du Général Leclerc, Impasse de la Boisette, Foug 54570, Meurthe-et-Moselle, Grand Est, +33 3 83 62 70 26

English :

Everything you want , by Les Complices company

Lucie, a talented playwright, is in the grip of a writer’s block as the premiere of her play approaches. The arrival of Thomas, her friendly but intrusive new neighbor, upsets her daily routine. Their exchanges are funny and touching, but one question lingers in Lucie’s mind. Will she regain her inspiration before the premiere?

A comedy by Alexandre de La Patellière and Matthieu Delaporte (authors of the play Le Prénom ) presented by the Les Complices theater company

Online or telephone booking recommended

