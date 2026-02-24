Théâtre Tout ce que vous voulez rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug
Théâtre Tout ce que vous voulez rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug dimanche 1 mars 2026.
Théâtre Tout ce que vous voulez
rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 16:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Tout ce que vous voulez , par la compagnie Les Complices
Lucie, dramaturge talentueuse, est en proie à une crise de la page blanche alors que la première de sa pièce approche. L’arrivée de Thomas, son nouveau voisin sympathique, mais très envahissant, bouleverse son quotidien. Leurs échanges sont drôles et émouvants, mais une question taraude Lucie. Va-t-elle retrouver son inspiration avant la première ?
Une comédie d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte (les auteurs de la pièce Le Prénom ) présentée par la compagnie théâtrale Les Complices
Réservation en ligne ou par téléphone conseilléeTout public
5 .
rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 70 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Everything you want , by Les Complices company
Lucie, a talented playwright, is in the grip of a writer’s block as the premiere of her play approaches. The arrival of Thomas, her friendly but intrusive new neighbor, upsets her daily routine. Their exchanges are funny and touching, but one question lingers in Lucie’s mind. Will she regain her inspiration before the premiere?
A comedy by Alexandre de La Patellière and Matthieu Delaporte (authors of the play Le Prénom ) presented by the Les Complices theater company
Online or telephone booking recommended
L’événement Théâtre Tout ce que vous voulez Foug a été mis à jour le 2026-02-24 par MT TERRES TOULOISES