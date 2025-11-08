Théâtre tout ce que vous voulez FOYER SILLOIS Silly-sur-Nied

Théâtre tout ce que vous voulez

FOYER SILLOIS 7 rue de l’École Silly-sur-Nied Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Une comédie d’Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte

(les auteurs de la pièce LE PRÉNOM )

Par la Troupe LES COMPLICES la compagnie théâtrale

Mise en scène par Jean-Marc Bechler

Avec Aurélie Gratet-Bordas & Fabien Médina

RÉSUMÉ

Lucie, dramaturge talentueuse, est en proie à une crise de la page blanche alors que la première de sa pièce approche.

L’arrivée de Thomas, son nouveau voisin sympathique, mais très envahissant, bouleverse son quotidien.

Leurs échanges sont drôles et émouvants, mais une question taraude Lucie Va-t-elle retrouver son inspiration avant la première ?

Entrée libre au chapeauTout public

0 .

FOYER SILLOIS 7 rue de l’École Silly-sur-Nied 57530 Moselle Grand Est +33 6 24 40 54 11

English :

A comedy by Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte

(the authors of the play LE PRÉNOM )

By Troupe LES COMPLICES la compagnie théâtrale

Directed by Jean-Marc Bechler

With Aurélie Gratet-Bordas & Fabien Médina

SUMMARY:

Lucie, a talented playwright, is in the grip of a writer’s block as the premiere of her play approaches.

The arrival of Thomas, her friendly but intrusive new neighbor, upsets her daily routine.

Their exchanges are funny and touching, but one question lingers in Lucie’s mind: will she find her inspiration again before the premiere?

Free admission by the hat

German :

Eine Komödie von Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte

(die Autoren des Stücks LE PRÉNOM )

Von der Truppe LES COMPLICES la compagnie théâtrale

Regie: Jean-Marc Bechler

Mit Aurélie Gratet-Bordas & Fabien Médina

ZUSAMMENFASSUNG:

Die talentierte Dramatikerin Lucie wird von einer Schreibblockade geplagt, als die Premiere ihres Stücks näher rückt.

Die Ankunft von Thomas, ihrem neuen, sympathischen, aber sehr aufdringlichen Nachbarn, bringt ihren Alltag durcheinander.

Ihre Gespräche sind lustig und rührend, aber eine Frage treibt Lucie um: Wird sie vor der Premiere ihre Inspiration wiederfinden?

Freier Eintritt mit Hut

Italiano :

Una commedia di Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte

(gli autori della commedia LE PRÉNOM )

A cura della compagnia teatrale LES COMPLICES

Regia di Jean-Marc Bechler

Con Aurélie Gratet-Bordas e Fabien Médina

SOMMARIO

Lucie, una commediografa di talento, ha un blocco della scrittura mentre si avvicina la prima della sua opera.

L’arrivo di Thomas, il nuovo vicino di casa, amichevole ma invadente, sconvolge la sua routine quotidiana.

I loro scambi sono divertenti e commoventi, ma Lucie si pone una domanda: riuscirà a ritrovare l’ispirazione prima della prima?

Ingresso gratuito a cappello

Espanol :

Una comedia de Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte

(autores de la obra LE PRÉNOM )

Por la compañía de teatro LES COMPLICES

Dirigida por Jean-Marc Bechler

Con Aurélie Gratet-Bordas y Fabien Médina

RESUMEN

Lucie, una dramaturga de talento, sufre un bloqueo de escritura cuando se acerca el estreno de su obra.

La llegada de Thomas, su simpático pero entrometido nuevo vecino, pone patas arriba su vida cotidiana.

Sus intercambios son divertidos y conmovedores, pero una pregunta ronda la mente de Lucie: ¿encontrará de nuevo la inspiración antes del estreno?

Entrada gratuita con sombrero

L’événement Théâtre tout ce que vous voulez Silly-sur-Nied a été mis à jour le 2025-11-03 par AGENCE INSPIRE METZ