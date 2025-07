Théâtre Tout conte Fée A la salle des fêtes Lannemezan

Théâtre Tout conte Fée A la salle des fêtes Lannemezan jeudi 25 septembre 2025.

Théâtre Tout conte Fée

A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 20:30:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Petite, on lui contait de belles histoires de princesses, de châteaux enchantés et de beaux chevaliers … Et si le prince charmant n’existait pas … Si Walt Disney était un gros mytho ? Lui aurait-on menti durant toutes ces années ? Question existentielle d’une génération entre 2 époques, l’une conventionnelle et l’autre anti-conformiste « Est-il indispensable de fonder une famille pour réussir sa vie ? » C’est dans la peau d’une multitude de personnages hauts en couleur, au travers de sketches désopilants, et parfois même en chanson, que Fanny essaiera de trouver les réponses aux nombreuses questions qu’elle se pose.

Réservations 05 62 99 13 59 / service.culture.lannemezan@gmail.com.

.

A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 59

English :

When she was a little girl, we used to tell her beautiful stories of princesses, enchanted castles and handsome knights… But what if Prince Charming didn’t exist? What if Walt Disney was a big, fat liar? Could he have been lied to all these years? The existential question of a generation between 2 eras, one conventional and the other anti-conformist: « Is it essential to have a family to succeed in life? Playing the part of a multitude of colorful characters, through hilarious sketches, and sometimes even in song, Fanny will try to find the answers to the many questions she asks herself.

Reservations: 05 62 99 13 59 / service.culture.lannemezan@gmail.com.

German :

Als kleines Mädchen wurden ihr schöne Geschichten von Prinzessinnen, verzauberten Schlössern und schönen Rittern erzählt … Was, wenn es den Märchenprinzen gar nicht gibt? Wenn Walt Disney ein großer Lügner wäre? Hätte man ihn in all den Jahren belogen? Existentielle Frage einer Generation zwischen zwei Epochen, einer konventionellen und einer antikonformistischen: « Ist es unerlässlich, eine Familie zu gründen, um ein erfolgreiches Leben zu führen? » In der Rolle einer Vielzahl von farbenfrohen Charakteren, durch urkomische Sketche und manchmal sogar mit Gesang wird Fanny versuchen, Antworten auf die vielen Fragen zu finden, die sie sich stellt.

Reservierungen: 05 62 99 13 59 / service.culture.lannemezan@gmail.com.

Italiano :

Quando era piccola, le raccontavamo storie bellissime di principesse, castelli incantati e bei cavalieri… Ma se il Principe Azzurro non esistesse? E se Walt Disney fosse un grosso bugiardo? Potrebbe essere stato ingannato per tutti questi anni? La domanda esistenziale di una generazione a cavallo tra due epoche, una convenzionale e l’altra anticonformista: « È essenziale creare una famiglia per avere successo nella vita? Fanny interpreta una serie di personaggi colorati in sketch esilaranti, a volte anche in canzoni, mentre cerca di trovare le risposte alle sue tante domande.

Prenotazioni: 05 62 99 13 59 / service.culture.lannemezan@gmail.com.

Espanol :

Cuando era pequeña, le contábamos bonitas historias de princesas, castillos encantados y apuestos caballeros… Pero, ¿y si el príncipe azul no existiera? ¿Y si Walt Disney fuera un gran mentiroso? ¿Le habrán mentido todos estos años? La pregunta existencial de una generación a caballo entre dos épocas, una convencional y otra anticonformista: « ¿Es imprescindible formar una familia para triunfar en la vida? Fanny interpreta a un montón de personajes pintorescos en sketches divertidísimos, a veces incluso cantando, mientras intenta encontrar las respuestas a las muchas preguntas que se plantea.

Reservas: 05 62 99 13 59 / service.culture.lannemezan@gmail.com.

L’événement Théâtre Tout conte Fée Lannemezan a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65