Théâtre Tout est bien qui commence mal Mours-Saint-Eusèbe

Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2025-11-16 14:30:00
2025-11-16
La Fnaca de Mours organise une soirée avec la troupe du Strapontin: ces acteurs de Saint-Donat-L'Herbasse joueront la pièce Tout est bien qui commence mal à cette occasion. Une histoire sur le thème de l'adoption…
Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The Fnaca de Mours is organizing an evening with the Strapontin troupe: these actors from Saint-Donat-L'Herbasse will be performing the play Tout est bien qui commence mal . A story on the theme of adoption…
German :
Die Fnaca von Mours organisiert einen Abend mit der Theatergruppe Le Strapontin: Die Schauspieler aus Saint-Donat-L'Herbasse führen bei dieser Gelegenheit das Stück Tout est bien qui commence mal auf. Eine Geschichte über das Thema Adoption…
Italiano :
Il Mours Fnaca organizza una serata con la troupe Strapontin: gli attori di Saint-Donat-L'Herbasse mettono in scena lo spettacolo Tout est bien qui commence mal . Una storia di adozione…
Espanol :
El Mours Fnaca organiza una velada con la compañía Strapontin: estos actores de Saint-Donat-L'Herbasse representarán la obra Tout est bien qui commence mal . Una historia sobre la adopción…
