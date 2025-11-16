Théâtre Tout est bien qui commence mal

Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

La Fnaca de Mours organise une soirée avec la troupe du Strapontin: ces acteurs de Saint-Donat-L’Herbasse joueront la pièce Tout est bien qui commence mal à cette occasion. Une histoire sur le thème de l’adoption…

.

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 04 19 remy.marce@orange.fr

English :

The Fnaca de Mours is organizing an evening with the Strapontin troupe: these actors from Saint-Donat-L’Herbasse will be performing the play Tout est bien qui commence mal . A story on the theme of adoption…

German :

Die Fnaca von Mours organisiert einen Abend mit der Theatergruppe Le Strapontin: Die Schauspieler aus Saint-Donat-L’Herbasse führen bei dieser Gelegenheit das Stück Tout est bien qui commence mal auf. Eine Geschichte über das Thema Adoption…

Italiano :

Il Mours Fnaca organizza una serata con la troupe Strapontin: gli attori di Saint-Donat-L’Herbasse mettono in scena lo spettacolo Tout est bien qui commence mal . Una storia di adozione…

Espanol :

El Mours Fnaca organiza una velada con la compañía Strapontin: estos actores de Saint-Donat-L’Herbasse representarán la obra Tout est bien qui commence mal . Una historia sobre la adopción…

L’événement Théâtre Tout est bien qui commence mal Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-11-12 par Valence Romans Tourisme