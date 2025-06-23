Théâtre Tout est calme dans les hauteurs Amiens

Théâtre Tout est calme dans les hauteurs

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 19:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08

“ Maître ” de Thomas Bernhard | Traduction Claude Porcell | Jean-François Sivadier — Cie Italienne avec Orchestre

Effroyable comédie

Cette saison exceptionnelle ne pouvait exister sans la présence d’un des plus grands metteurs en scène français : Jean-François Sivadier est de ceux-là, lui dont sa pièce Sentinelles, entre autres, a marqué les esprits. Artiste visionnaire dont l’approche audacieuse et poétique réinvente le théâtre contemporain, il transforme, à travers sa maîtrise unique du jeu et de la dramaturgie, chaque spectacle en une expérience inoubliable.

Dans Tout est calme dans les hauteurs, c’est l’univers acide et drôle de Thomas Bernhard qu’il met en scène, explorant, à travers le couple Meister, la faillite morale et intellectuelle d’une élite déconnectée du monde, égoïste et dénigrante. Norah Krief, Nicolas Bouchaud, Frédéric Noaille et Juliette Bialek forment ce quatuor de clowns tragiques, portant l’ironie de Thomas Bernhard à ses sommets.

DÈS 16 ANS

TARIF 2 · 8 À 25€

DURÉE · 1H50

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

“ Maître ” de Thomas Bernhard | Traduction Claude Porcell | Jean-François Sivadier — Cie Italienne avec Orchestre

Effroyable comédie

Cette saison exceptionnelle ne pouvait exister sans la présence d’un des plus grands metteurs en scène français : Jean-François Sivadier est de ceux-là, lui dont sa pièce Sentinelles, entre autres, a marqué les esprits. Artiste visionnaire dont l’approche audacieuse et poétique réinvente le théâtre contemporain, il transforme, à travers sa maîtrise unique du jeu et de la dramaturgie, chaque spectacle en une expérience inoubliable.

Dans Tout est calme dans les hauteurs, c’est l’univers acide et drôle de Thomas Bernhard qu’il met en scène, explorant, à travers le couple Meister, la faillite morale et intellectuelle d’une élite déconnectée du monde, égoïste et dénigrante. Norah Krief, Nicolas Bouchaud, Frédéric Noaille et Juliette Bialek forment ce quatuor de clowns tragiques, portant l’ironie de Thomas Bernhard à ses sommets.

DÈS 16 ANS

TARIF 2 · 8 À 25€

DURÉE · 1H50

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

master by Thomas Bernhard | Translation Claude Porcell | Jean-François Sivadier ? Cie Italienne avec Orchestre

Terrific comedy

This exceptional season could not exist without the presence of one of France?s greatest directors: Jean-François Sivadier, whose play Sentinelles, among others, has left a lasting impression. A visionary artist whose bold, poetic approach reinvents contemporary theater, his unique mastery of acting and dramaturgy transforms every show into an unforgettable experience.

In Tout est calme dans les hauteurs (All is Quiet in the Heights), he directs Thomas Bernhard?s acidic and funny universe, exploring, through the Meister couple, the moral and intellectual bankruptcy of an elite disconnected from the world, egotistical and disparaging. Norah Krief, Nicolas Bouchaud, Frédéric Noaille and Juliette Bialek make up this quartet of tragic clowns, taking Thomas Bernhard?s irony to new heights.

AGES 16 AND UP

RATE 2 8 TO 25?

RUNNING TIME 1H50

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

meister von Thomas Bernhard | Übersetzung Claude Porcell | Jean-François Sivadier ? Cie Italienne avec Orchestre

Erschreckende Komödie

Diese außergewöhnliche Spielzeit konnte nicht ohne die Anwesenheit eines der größten französischen Regisseure existieren: Jean-François Sivadier ist einer von ihnen, der unter anderem mit seinem Stück Sentinelles einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Er ist ein visionärer Künstler, der mit seinem kühnen und poetischen Ansatz das zeitgenössische Theater neu erfindet und durch seine einzigartige Beherrschung des Spiels und der Dramaturgie jede Aufführung in ein unvergessliches Erlebnis verwandelt.

In Tout est calme dans les hauteurs inszeniert er die säuerliche und witzige Welt von Thomas Bernhard, indem er anhand des Ehepaars Meister den moralischen und intellektuellen Bankrott einer weltfremden, egoistischen und abwertenden Elite erforscht. Norah Krief, Nicolas Bouchaud, Frédéric Noaille und Juliette Bialek bilden dieses Quartett von tragischen Clowns, die Thomas Bernhards Ironie auf die Spitze treiben.

AB 16 JAHREN

TARIF 2 8 BIS 25?

DAUER 1 STUNDE 50 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

maestro di Thomas Bernhard | Traduzione Claude Porcell | Jean-François Sivadier ? Compagnia italiana con orchestra

Una commedia formidabile

Questa stagione eccezionale non potrebbe esistere senza la presenza di uno dei più grandi registi francesi: Jean-François Sivadier, il cui spettacolo Sentinelles, tra gli altri, ha lasciato un segno indelebile. Artista visionario, il cui approccio audace e poetico reinventa il teatro contemporaneo, la sua maestria unica nella recitazione e nella drammaturgia trasforma ogni spettacolo in un’esperienza indimenticabile.

In Tout est calme dans les hauteurs (Tutto è tranquillo in alto), dirige il mondo acido e divertente di Thomas Bernhard, esplorando, attraverso i coniugi Meister, la bancarotta morale e intellettuale di un’élite fuori dal mondo, egoista e denigratoria. Norah Krief, Nicolas Bouchaud, Frédéric Noaille e Juliette Bialek compongono questo quartetto di clown tragici, portando l’ironia di Thomas Bernhard a nuovi livelli.

DAI 16 ANNI IN SU

TARIFFA 2 DA 8 A 25 ANNI?

DURATA 1H50

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

maestro de Thomas Bernhard | Traducción Claude Porcell | Jean-François Sivadier ? Compañía italiana con orquesta

Comedia terrorífica

Esta temporada excepcional no podría existir sin la presencia de uno de los más grandes directores franceses: Jean-François Sivadier, cuya obra Sentinelles, entre otras, ha dejado una huella imborrable. Artista visionario cuyo enfoque audaz y poético reinventa el teatro contemporáneo, su dominio único de la interpretación y la dramaturgia transforma cada espectáculo en una experiencia inolvidable.

En Tout est calme dans les hauteurs (Todo está tranquilo en las alturas), dirige el ácido y divertido mundo de Thomas Bernhard, explorando, a través de la pareja Meister, la bancarrota moral e intelectual de una élite alejada del mundo, egoísta y despreciativa. Norah Krief, Nicolas Bouchaud, Frédéric Noaille y Juliette Bialek componen este cuarteto de payasos trágicos, llevando la ironía de Thomas Bernhard a nuevas cotas.

A PARTIR DE 16 AÑOS

RITMO 2 DE 8 A 25 AÑOS

DURACIÓN 1H50

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

L’événement Théâtre Tout est calme dans les hauteurs Amiens a été mis à jour le 2025-06-23 par OT D’AMIENS