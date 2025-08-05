Théâtre Tout le monde descend ! Mutzig

Théâtre Tout le monde descend !

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 21:15:00

2026-01-24

Évolution: Darwin vs Dogmes ! Une pièce drôle et décalée démystifie la science et ses conflits avec la religion.

Plus de 160 ans après la parution de l’origine des espèces de Charles Darwin, la science moderne nous livre les détails des mécanismes de l’évolution. Cette théorie, pourtant reconnue par toute la communauté scientifique, reste en conflit avec les religieux les plus obscurantistes, mais pas seulement.

Les pentes naturelles de notre esprit nous poussaient à croire que la terre était plate et que le soleil tournait autour de nous, il est tout aussi difficile d’intégrer que les mutations à l’origine de l’évolution apparaissent par hasard, sans l’intervention d’une intelligence supérieure.

Par le jeu et la comédie, cette pièce veut décloisonner la science de son cadre habituel, déverrouiller les codes d’accès traditionnels. Elle offre ainsi une entrée en matière passionnante, drôle, décalée et illustre les conflits entre science et dogmes séculaires. Une opposition ô combien d’actualité, surtout aux États-Unis où seul un quart des américains sont convaincus par la théorie de Darwin.

Texte original Marie-Charlotte Morin

Adaptation théâtrale Marie-Charlotte Morin et Alexandre Taesch

Avec Marie-Charlotte Morin et Alexandre Taesch

Mise en scène Alexandre Taesch

Régie et lumière: Stéphane Hau

Production artenréel#1

Compagnie du Hibou Blond

TOUT LE MONDE … EN PARLE !

Idéal pour s’instruire en se marrant, ou l’inverse

Science & Vie Junior, décembre 2017

Les religieux, les évangélistes vont convaincre les gens avec des mots très simples [..]. Ils ont trouvé un adversaire de taille avec Marie-Charlotte Morin et sa pièce aussi didactique qu’engagée.

Le Point, novembre 2017

Représentation drôle et ludique, dense et instructive, vive et enjouée, menée tambour battant et bourrée de clins d’œil. Servie par un duo de choc, cette pièce a également le mérite de nous questionner sur notre propre position par rapport à l’évolution de l’humanité.

Journal L’Alsace, mars 2016

Une ode à la réflexion scientifique

Le Monde, novembre 2016 .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 37 71 23 toutlemondedescend@gmail.com

English :

Evolution: Darwin vs Dogma! A funny, offbeat play that demystifies science and its conflicts with religion.

German :

Evolution: Darwin vs. Dogmen! Ein witziges und schräges Stück, das die Wissenschaft und ihre Konflikte mit der Religion entmystifiziert.

Italiano :

Evoluzione: Darwin contro il dogma! Una commedia divertente e fuori dagli schemi che demistifica la scienza e i suoi conflitti con la religione.

Espanol :

Evolución: ¡Darwin contra el dogma! Una obra divertida y poco convencional que desmitifica la ciencia y sus conflictos con la religión.

