THÉATRE TOUT LE MONDE L'AIMAIT – Pézenas, 24 mai 2025

Hérault

10 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

2025-05-24

L’histoire est celle de Rodolphe, psychiatre éminent qui semble mort, de sa femme, Léa, et de la bonne, Manuella. À son réveil, il assiste à un défilé de femmes loufoques et exaltées. Comment expliquer ça à sa femme ?

Venez découvrir une pièce émouvante et captivante présentée par la Cie Tourb’en Scène.

Écrite et mise en scène par Joëlle Cabrera, cette œuvre explore les méandres des relations humaines avec sensibilité et profondeur.

Rendez-vous à la salle du Foyer des ampagnes pour une soirée riche en émotions et en talent, célébrant l’art du théâtre amateur. Une expérience unique à ne pas manquer !

Spectacle proposé par la Cie du Jeu de Paume .

10 Place Frédéric Mistral

Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 44 92 85 61

