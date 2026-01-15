Théâtre Tout Molière ou presque Nouzonville

Théâtre Tout Molière ou presque

Tarif : – –

En une heure dix, toutes les pièces de Molière, “ou presque”, c’est possible grâce à la compagnie Les Nomadesques et son spectacle Tout Molière… ou presque ! Trois comédiens drôles et énergiques au service de ces textes classiques.Hermine de Crayon, Boniface Depet et Enguerrand d’Oignon décident de monter en une heure… tout Molière !C’est en utilisant au moins une phrase des 33 pièces du dramaturge que ces joyeux lurons expliquent aux enfants le vocabulaire théâtral.Le jeune public, tout en riant aux éclats, se familiarise avec Tartuffe, Le médecin malgré lui, L’Avare ou Les Fourberies de Scapin.

6, boulevard Jean-Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49

English :

In one hour and ten minutes, you can perform all of Molière’s plays, ?or almost? thanks to Les Nomadesques and their show Tout Molière? ou presque! Hermine de Crayon, Boniface Depet and Enguerrand d?Oignon have decided to perform all of Molière?s plays in just one hour, using at least one phrase from the playwright?s 33 plays to explain theatrical vocabulary to children, who will laugh their way through Tartuffe, Le médecin malgré lui, L?Avare and Les Fourberies de Scapin.

