Théâtre Tout sauf lui Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Théâtre Tout sauf lui

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-20 21:00:00

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2027-02-20

Tout sauf lui est une comédie tendre, rythmée et hilarante, où l’amour et l’amitié se confrontent dans une succession de situations aussi absurdes que touchantes.

Isabelle et Marion, amies inséparables depuis toujours, partagent tout… ou presque. Entre séances de shopping, hammam et confidences, leur amitié est mise à rude épreuve lorsque Marion tombe follement amoureuse d’un jeune homme bien plus jeune qu’elle. Tandis qu’elle envisage de quitter son mari Marc pour vivre cette passion, Isabelle se retrouve malgré elle au cœur de ce secret explosif…

Ajoutez à cela un mari gaffeur, un fils un peu trop mystérieux, des quiproquos en cascade et des dialogues au scalpel Tout sauf lui est une comédie tendre, rythmée et hilarante, où l’amour et l’amitié se confrontent dans une succession de situations aussi absurdes que touchantes.

Tout sauf lui est la troisième pièce du duo Arnaud Cermolacce et Anthony Marty après Les beaux-Pères (saison 2022/2023) avec Jean-Pierre Castaldi et Steevy Boulay et Oublie-moi je t’aime (saison 2024/2025) avec Nathalie Marquay-Pernaut et Laurent Petitguillaume.

Avec Paul Belmondo, Rebecca Hampton, Éric Le Roch, Claire Conty et Paul Perrier Little. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

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English : Théâtre Tout sauf lui

Anyone but Him is a heart-warming, fast-paced and hilarious comedy, in which love and friendship clash in a series of situations that are as absurd as they are touching.

L’événement Théâtre Tout sauf lui Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville