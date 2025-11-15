Théâtre tout un week-end avec la Cie de l’Écume Dix (Le) Maison de Quartier Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 15:30 – 23:00

Gratuit : non 4 € / 8 € 4 € / 8 € Réservation : www.helloasso.com/associations/compagnie-de-l-ecume/evenements/le-revizor ou à compagnie.ecume@gmail.com ou au 06 67 32 71 87 Tout public, Jeune Public

La Compagnie de l’Ecume, grâce au Collectif du DIX, a le plaisir de vous annoncer son prochain événement théâtral des 15 et 16 novembre 2025, autour de la pièce de Nicolas Gogol « Le Revizor », un spectacle jeune public « Le Bal de la forêt » et un concert de « la puce à l’oreille » Un week-end exceptionnel de plaisir, de découverte, de rires pour toutes et tous. Un programme riche, joyeux et varié accessible au plus grand nombre. Samedi 15 novembre 2025 : 15h30 – Le bal dans la forêt – Spectacle Jeune public – Le voyage initiatique et onirique d’un petit arbre, rêvant de retrouver ses amis les animaux. – Tarif unique : 4 € 20h30 – Le Revizor – Théâtre – 1h40 – Un quiproquo sur l’arrivée d’un inspecteur général déclenche un tourbillon au sein d’un village pour des situations cocasses en cascade. Une grande comédie classique du théâtre de comédie sociale du patrimoine russe, signée Nicolas Gogol. – Tarif plein 8 € / tarif réduit 4 € Dimanche 16 novembre 2025 : 11h00 – La Puce à l’Oreille – Concert – Avec ses mélodies teintées de pop, folk et de rock, la Puce vient nous chatouiller les oreilles autant que les orteils. – Tarif unique : 4 € 15h30 – Le Revizor – Théâtre – 1h40 – Un quiproquo sur l’arrivée d’un inspecteur général déclenche un tourbillon au sein d’un village pour des situations cocasses en cascade. Une grande comédie classique du théâtre de comédie sociale du patrimoine russe, signée Nicolas Gogol. – Tarif plein 8 € / tarif réduit 4 € Vous pouvez aussi suivre toutes les actualités de la Compagnie sur les réseaux sociaux : facebook.com/compagniedelecume et la programmation du Collectif du DIX lecollectifdudix.org

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 34 61 0667327187 https://www.helloasso.com/associations/compagnie-de-l-ecume/evenements/le-revizor