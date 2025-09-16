Théâtre Tout va bien Théâtre des Charmes Eu

Théâtre Tout va bien Théâtre des Charmes Eu jeudi 30 avril 2026.

Début : 2026-04-30 20:00:00

De 9€ à 14€ Tout public

Tout va bien est une comédie sur la fin du monde. Deux individu.e.s humanoïdes traversent l’obscurité d’un espace pré-apocalyptique qui n’a plus de limites que celles de l’inconscient individuel et/ou collectif et se retrouvent dans ce qu’il reste encore pour jouer, une zone contrainte et menacée de 9m². Il et elle partagent ce qu’il reste de leur monde, ni nouveau ni ancien, où tout ce qui est d’ordre matériel s’effondre, où la catastrophe climatique sévit, et qui les invite à devenir, par la force des choses, démesurément sobres.

En faisant le bilan de leur moitié de vie, il et elle dressent leur bilan carbone et s’interrogent sur leur capacité à se mobiliser et à transformer leurs modes de vie, de relation et de travail. A la façon d’un stand up futuriste, il et elle emportent progressivement, par la parole et leurs imaginaires, les spectateur.ices dans une fiction survivaliste naïve à l’intérieur de laquelle il et elle sont profondément inadapté.es

Cette fable souligne les paradoxes de l’individu contemporain à se saisir de l’urgence du drame écologique pour inventer de nouvelles façons de vivre et donc de nouveaux récits. .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie

