THEATRE TOUT VA BIEN

Marseillan Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Spectacle de MIME et d’HUMOUR VISUEL moderne comme on en fait peu !Comique, Danseur, Acrobate, Performer… Partout où il passe, ce jeune artiste ne cesse de fasciner spectateurs comme professionnels. Sa capacité à faire rire sans parler, son énergie, sa précision et sa pluridisciplinarité lui valent d’être comparé aux plus grands comme Michel Courtemanche, Jim Carrey, Jerry Lewis et bien d’autres. Certains le considèrent même comme un cartoon à lui tout seul, à l’image de l’univers de Tex Avery.Un Artiste hors norme qui enchante le public et déchaîne l’hilarité avec un spectacle qui nous emporte dans un florilège de situations épiques et cocasses à souhait. Des situations normalement banales, qui deviennent, entre ses mains, totalement invraisemblables.Un conseil préparez vos yeux !De et avec Quentin VANA .

Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 4 67 01 66 99 culture@marseillan.com

English :

A show of modern MIME and VISUAL HUMOR like few others!

German :

Ein modernes MIME- und VISUELLES HUMOR-Spektakel, wie es nur selten gemacht wird!

Italiano :

Uno spettacolo di commedia moderna e visual comedy senza precedenti!

Espanol :

¡Un espectáculo de comedia moderna y visual como ningún otro!

