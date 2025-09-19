Théâtre Tout va très bien ! Espace Bocapole Bressuire

Théâtre Tout va très bien !

Espace Bocapole Bressuire

Tarif : 49 – 49 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

13 mars 2026

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Théâtre Tout va très bien !

Mise en scène Arthur Jugnot.

8 Comédiens dont Laurent Ournac et Arthur Jugnot.

L’histoire hilarante de 3 frères qui auraient mieux fait de ne pas se retrouver ce jour-là !

Tom et sa femme sont prêt à recevoir la directrice de l’Agence National Anglaise d’Adoption. Ils vont enfin réaliser leur rêve et adopter un bébé.

C’était sans compter sur la présence des deux frères de Tom, d’un policier trop présent, de deux réfugiés clandestins et d’un passeur russe… et de son fils. Une comédie inédite en France !

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

