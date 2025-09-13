Théâtre Toutes les choses géniales Salle des fêtes Clohars-Carnoët

Théâtre Toutes les choses géniales Salle des fêtes Clohars-Carnoët dimanche 8 février 2026.

Théâtre Toutes les choses géniales

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Compagnie Caravane

Mêlant comédie et improvisation, ce spectacle est une expérience jubilatoire où le public est invité à prendre part à l’histoire.

Alors que le narrateur comprend qu’il ne peut pas « sauver » sa mère, il vit à travers cette expérience au long cours l’expression de sa propre sensibilité, explore sa créativité, découvre l’amour et finalement la nécessité de parler des choses, surtout des choses dont il est le plus difficile de parler.

Un hymne à la vie, joyeux et bouleversant !

Vu à Avignon.

Tout public dès 10 ans.

Durée 1h15 .

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Toutes les choses géniales Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-09-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS