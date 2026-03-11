THÉÂTRE TOUTES LES CHOSES GÉNIALES Fouzilhon

THÉÂTRE TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

Plein tarif 14€ Adhérents, chômeurs & étudiants 10€ Moins de 18 ans 6€. Adhésion à l’association 15€. Sur réservation.

Pour redonner le goût de vivre à sa maman, un enfant de 7 ans rédige la liste de tout ce qui est génial dans le monde…1- Les glaces. 2-Les batailles d’eau. 3 Rester debout après l’heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé… L’enfant grandit. La liste s’allonge… Jusqu’à atteindre un million de choses géniales ! Abordant sur un ton léger le thème de la résilience, mêlant comédie et improvisation, ce spectacle est une expérience collective unique et jubilatoire où lepublic est invité à prendre part à l’histoire. Un Hymne à la vie, joyeux et bouleversant !

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 6 69 38 49 34 resatdp@gmail.com

To give his mom back her zest for life, a 7-year-old writes a list of everything that’s great in the world…1- Ice cream. 2-Water fights. 3 Staying up past the usual time and being allowed to watch TV… The child grows up.

Full price: 14? Members, unemployed & students: 10? Under 18s: 6? Association membership: 15? By reservation only.

