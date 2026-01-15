Théâtre Toutes les choses géniales

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Spectacle tout public à partir de 12 ans

Durée 1h15

Un enfant de 7 ans, pour redonner le goût de vivre à sa maman, commence à rédiger la liste de tout ce qui est génial dans le monde, tout ce qui apporte de la joie…

1- Les glaces.

2- Les batailles d’eau.

3- Rester debout après l’heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé.

L’enfant grandit, la liste s’allonge… Jusqu’à atteindre un million de choses géniales!

En abordant sur un ton léger et un mode ludique le thème de la résilience, Toutes les choses géniales a conquis depuis dix ans le cœur du public et de la critique sur toutes les scènes internationales.

Proposition théâtrale inclassable, elle mêle comédie et improvisation, transformant un ʺ Seul en scène ʺ en un ʺ Tous en scène ʺ, dans une expérience collective réjouissante et unique où le public est invité à prendre part à l’histoire.

Alors que le narrateur comprend qu’il ne peut pas sauver sa mère, il vit à travers cette expérience au long cours l’expression de sa propre sensibilité, explore sa créativité, découvre l’amour et finalement la nécessité de parler des choses, ʺsurtout des choses dont il est le plus difficile de parlerʺ. 8 .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show for all ages 12 and up

Running time: 1h15

L’événement Théâtre Toutes les choses géniales Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-01-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)