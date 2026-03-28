Théâtre toutes les choses géniales

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Un enfant de 7 ans, pour redonner le goût de vivre à sa maman, commence à rédiger la liste de tout ce qui est génial dans le monde…Familles

En abordant sur un ton léger le thème de la résilience, Toutes Les Choses Géniales a conquis depuis dix ans le cœur du public et de la critique internationale.

Ce nouveau spectacle de Caravane, mêlant comédie et improvisation, invite les spectateurs et spectatrices à prendre part à l’histoire, transformant un Seul en scène en un Tous en scène jubilatoire. .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52

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English :

In order to give his mother back her zest for life, a 7-year-old starts writing a list of everything that’s great in the world?

L’événement Théâtre toutes les choses géniales Sancerre a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois