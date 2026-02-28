Théâtre Toutes premières fois La petite scène Montélimar
Théâtre Toutes premières fois
La petite scène 3 rue de Mai Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Etudiants, enfants, demandeurs d’emploi,…
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Improvisation théâtrale Trois comédiens explorent les moments marquants de la vie à travers des premières fois choisies par le public.
La petite scène 3 rue de Mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 82 98 la.petite.scene@free.fr
English :
Theatrical improvisation Three actors explore life’s defining moments through first times chosen by the audience.
