Théâtre Toutes premières fois La petite scène Montélimar

Théâtre Toutes premières fois

La petite scène 3 rue de Mai Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Etudiants, enfants, demandeurs d’emploi,…

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Improvisation théâtrale Trois comédiens explorent les moments marquants de la vie à travers des premières fois choisies par le public.

La petite scène 3 rue de Mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 82 98 la.petite.scene@free.fr

English :

Theatrical improvisation Three actors explore life’s defining moments through first times chosen by the audience.

