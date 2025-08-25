Théâtre Traverser la cendre Île du Saulcy Metz

Théâtre Traverser la cendre

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz Moselle

Début : Jeudi Mercredi 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-12 18:50:00

2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13

Pendant l’extermination, ceux qui maintenant sont morts se sont soulevés, ils ont écrit, enterré leurs récits, caché les livres leur résistance face à la déshumanisation. Pour demeurer vivants. Par les mots. Après l’extermination, c’est au témoin de prendre la parole. Il doit rendre visibles leurs traces, déterrer leurs mots, affronter l’Histoire, dire la nudité des faits. C’est lui qui parle pour l’absent, le mort, l’inaudible, le refusé, l’invisible.Adultes

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58 ebmk-rp@univ-lorraine.fr

English :

During the extermination, those who are now dead rose up, wrote, buried their stories, hid their books: their resistance to dehumanization. To stay alive. Through words. After extermination, it’s up to the witness to speak. He must make their traces visible, unearth their words, confront History, speak out against the nakedness of the facts. He speaks for the absent, the dead, the inaudible, the rejected, the invisible.

German :

Während der Vernichtung erhoben sich die jetzt Toten, sie schrieben, vergruben ihre Geschichten, versteckten die Bücher: ihr Widerstand gegen die Entmenschlichung. Um am Leben zu bleiben. Durch die Worte. Nach der Vernichtung ist es die Aufgabe des Zeugen, das Wort zu ergreifen. Er muss ihre Spuren sichtbar machen, ihre Worte ausgraben, sich der Geschichte stellen, die Nacktheit der Tatsachen aussprechen. Er ist es, der für den Abwesenden, den Toten, den Unhörbaren, den Abgelehnten, den Unsichtbaren spricht.

Italiano :

Durante lo sterminio, coloro che ora sono morti si sono alzati, hanno scritto, hanno seppellito le loro storie, hanno nascosto i loro libri: la loro resistenza di fronte alla disumanizzazione. Per rimanere in vita. Attraverso le parole. Dopo lo sterminio, spetta ai testimoni parlare. Deve rendere visibili le loro tracce, disseppellire le loro parole, confrontarsi con la Storia, raccontare i fatti nudi e crudi. È lui che parla per gli assenti, i morti, gli inudibili, i rifiutati, gli invisibili.

Espanol :

Durante el exterminio, los que ahora están muertos se levantaron, escribieron, enterraron sus historias, escondieron sus libros: su resistencia frente a la deshumanización. Para seguir vivos. A través de la palabra. Tras el exterminio, corresponde a los testigos hablar. Debe hacer visibles sus huellas, desenterrar sus palabras, enfrentarse a la Historia, contar los hechos desnudos. Es él quien habla por los ausentes, los muertos, los inaudibles, los rechazados, los invisibles.

