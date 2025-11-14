THÉÂTRE TRÈS GROSSE ALERTE À MALIBOUE Lieu-dit Monde Aurignac

THÉÂTRE TRÈS GROSSE ALERTE À MALIBOUE

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 21:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Mystère et carte blanche !

À chaque saison, venez assister à un événement spécialement concocté par les bénévoles du pôle culturel de La Glissade. Pour cette saison, ce sera du théâtre.

Dans TRÈS GROSSE ALERTE À MALIBOUE , tout le monde est vain mais personne ne le sait. Notre équipe de sauveteurs cools fera tout ce qui est en son possible pour résoudre ce mystère. Mais quel mystère ?

Au cœur de cet épisode au dénouement incertain, ils rencontreront sur leur chemin des protagonistes plus ou moins chatoyants qui les guideront sur la voie de la vérité réelle à géométrie variable crabe martyre, sirène démissionnaire, inspecteur louche.

Un détournement rythmé de sauvetages rocambolesques pour public juillettiste, de tensions sub-aquatiques et de voix off énigmatiques.

Détournement plastic trash Série dé-télévisée.

Durée 50 min. Tout public.

Buvette sur place. Participation libre.

Attention, pas de restauration en vente sur place, mais repas partagé pour celles et ceux qui le souhaitent. .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby

English :

Mystery and carte blanche!

Every season, come and enjoy an event specially concocted by the volunteers at La Glissade’s cultural center. This season, it’s theater.

German :

Mysterium und Carte blanche!

In jeder Saison können Sie eine Veranstaltung besuchen, die speziell von den Freiwilligen des Kulturzentrums La Glissade zusammengestellt wurde. In dieser Saison wird es sich um Theater handeln.

Italiano :

Mistero e carta bianca!

Ogni stagione, venite a godervi un evento appositamente ideato dai volontari del centro culturale di La Glissade. Questa stagione è il teatro.

Espanol :

¡Misterio y carta blanca!

Cada temporada, venga a disfrutar de un evento especialmente ideado por los voluntarios del centro cultural de La Glissade. Esta temporada, teatro.

