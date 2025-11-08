Théâtre tripaliare une comédie sur le travail CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz

Théâtre tripaliare une comédie sur le travail

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz Moselle

Gratuit

Samedi 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

La Compagnie Les Complices présente sa nouvelle pièce dans le cadre du Festival théâtre au Quai à Metz-Sablon sur mise en scène de Françoise Markun.

Interprétation Olivia Neveux et Elisabeth Walter

Une galerie de personnages et un voyage au cœur du quotidien professionnel. Scènes de bureau, absurdités hiérarchiques, burn-out feutré ou réunions inutiles, une comédie humaine pleine de lucidité, d’émotion… et de rires.

Participation libre au chapeau. Réservation conseilléeTout public

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 27 93 25 theatreauquai@lequai-cs.fr

English :

The Compagnie Les Complices presents its new play as part of the Festival théâtre au Quai in Metz-Sablon, directed by Françoise Markun.

Performance: Olivia Neveux and Elisabeth Walter

A gallery of characters and a journey to the heart of everyday professional life. Office scenes, hierarchical absurdities, hushed burn-out or pointless meetings, a human comedy full of lucidity, emotion… and laughter.

Free participation by the hat. Reservations recommended

German :

Die Compagnie Les Complices präsentiert ihr neues Stück im Rahmen des Festival théâtre au Quai in Metz-Sablon unter der Regie von Françoise Markun.

Darsteller: Olivia Neveux und Elisabeth Walter

Eine Galerie von Charakteren und eine Reise durch den Berufsalltag. Büroszenen, hierarchische Absurditäten, gedämpftes Burn-out oder unnötige Sitzungen, eine menschliche Komödie voller Klarheit, Emotionen… und Lachen.

Freie Teilnahme am Hut. Reservierung empfohlen

Italiano :

La Compagnie Les Complices presenta il suo nuovo spettacolo nell’ambito del Festival théâtre au Quai di Metz-Sablon, con la regia di Françoise Markun.

Interpretato da Olivia Neveux e Elisabeth Walter

Una galleria di personaggi e un viaggio nel cuore della vita lavorativa quotidiana. Scene d’ufficio, assurdità gerarchiche, burn-out silenzioso e riunioni inutili: una commedia umana piena di lucidità, emozioni… e risate.

Ingresso gratuito pagando in un cappello. Prenotazione consigliata

Espanol :

La Compagnie Les Complices presenta su nueva obra en el marco del Festival théâtre au Quai de Metz-Sablon, bajo la dirección de Françoise Markun.

Interpretada por Olivia Neveux y Elisabeth Walter

Una galería de personajes y un viaje al corazón de la vida laboral cotidiana. Escenas de oficina, absurdos jerárquicos, agotamiento en voz baja y reuniones inútiles: una comedia humana llena de lucidez, emoción… y risas.

Entrada gratuita mediante pago con sombrero. Se recomienda reservar

