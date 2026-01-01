Théatre Triplicata Theatre tony poncet Saint-Aigulin

Théatre Triplicata

Theatre tony poncet Rue victor hugo Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Par la cie les luttheureuses, mise en scène par Jessie Damond.

Sur réservation , paiement au chapeau

.

Theatre tony poncet Rue victor hugo Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 62 12 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By the luttheureuses company, directed by Jessie Damond.

Reservations required, payment by hat

L’événement Théatre Triplicata Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-01-07 par Offices de Tourisme de Jonzac