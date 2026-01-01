Théatre Triplicata Theatre tony poncet Saint-Aigulin
Théatre Triplicata Theatre tony poncet Saint-Aigulin samedi 10 janvier 2026.
Théatre Triplicata
Theatre tony poncet Rue victor hugo Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 20:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Par la cie les luttheureuses, mise en scène par Jessie Damond.
Sur réservation , paiement au chapeau
.
Theatre tony poncet Rue victor hugo Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 62 12 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By the luttheureuses company, directed by Jessie Damond.
Reservations required, payment by hat
L’événement Théatre Triplicata Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-01-07 par Offices de Tourisme de Jonzac