Venez nombreux découvrir la dernière mise en scène de la compagnie » A feux croisés » Trois dames en quête de crime , adapté d’un roman de Robert Thorogood. Un spectacle à ne pas manquer pour les amateurs d’enquêtes décalées et de théâtre vivant. 8 .

Feux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 82 66 67

English :

Come and discover the latest production by the « A feux croisés » company: Trois dames en quête de crime (Three ladies in search of a crime)

German :

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie die neueste Inszenierung der Theatergruppe « A feux croisés »: Trois dames en quête de crime (Drei Damen auf der Suche nach einem Verbrechen)

Italiano :

Venite a scoprire l’ultima produzione della compagnia « A feux croisés »: Trois dames en quête de crime (Tre donne in cerca di un crimine)

Espanol :

Venga a descubrir la última producción de la compañía « A feux croisés »: Trois dames en quête de crime (Tres damas en busca de crimen)

