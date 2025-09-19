Théâtre Trois femmes au bord de la crise de mère avenue de Skibbereen Penmarch

Théâtre Trois femmes au bord de la crise de mère avenue de Skibbereen Penmarch dimanche 12 avril 2026.

Théâtre Trois femmes au bord de la crise de mère

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Sandrine, 45 ans, a une folle envie de vivre seule. Mais elle est encore mariée.

Léa, sa fille, 19 ans, voulait vivre sa vie d’adulte mais est dans l’obligation de retourner vivre chez sa mère.

Françoise, la belle-mère de Sandrine, et la grand-mère de Léa, 65 ans, est libre de toute contrainte, mais n’a plus d’appartement.

Ces trois femmes se retrouvent à devoir cohabiter ensemble. Elles ont chacune un secret qui pourrait compliquer la vie des deux autres. C’est malgré tout l’occasion de parler maternité, féminité, sexualité, bonheur et joie de vivre en famille.

Les hommes ne sont pas loin, mais à bonne distance pour de nombreuses confidences de femmes à femmes.

De Pascale Moine-Frémy et Jérôme Paquatte

Genre comédie sociale .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Trois femmes au bord de la crise de mère Penmarch a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Destination Pays Bigouden