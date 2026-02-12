Théâtre Trois femmes de Catherine Anne Salle des fêtes de Saint Chamassy Saint-Chamassy

Théâtre Trois femmes de Catherine Anne

Salle des fêtes de Saint Chamassy Place des fêtes Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

20h30. Trois femmes en présence, trois générations, deux classes sociales. Des secrets et faux semblants sur fond de tendresse et de bienveillance. Sur réservation. 8€ (enfant gratuit)

Spectacle proposé par la Compagnie de l’hippocampe.

Dans cette comédie dramatique Joëlle, auxiliaire de vie est engagée chez la riche Madame Chevalier. Alors que la vieille dame se montre odieuse, Joëlle est prête à tout pour garder sa place. L’équilibre est bousculé avec l’arrivée d’une troisième femme dans l’appartement. Et la comédie s’emballe par delà la frontière des classes, sur un rythme allègre, de rebondissements en quiproquos, de mensonges en vérités .

Pensez à réserver ! .

Salle des fêtes de Saint Chamassy Place des fêtes Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 17 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Trois femmes de Catherine Anne

20h30. Three women, three generations, two social classes. Secrets and false pretenses against a backdrop of tenderness and kindness. Reservations required. 8 (children free)

L’événement Théâtre Trois femmes de Catherine Anne Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère