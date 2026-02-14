Théâtre Trois jeunes filles nues Les arts vivants au château de Pornic Douves du château Pornic

Théâtre Trois jeunes filles nues Les arts vivants au château de Pornic

Douves du château Château de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05 22:30:00

2026-08-05 2026-08-06

Lieu d’histoire et de culture, le château de Pornic accueille chaque année un festival de théâtre dans les douves du Château sous l’égide de l’association Les Arts Vivants au Château de Pornic

Au programme

Plongez dans l’effervescence des Années Folles !

Quand Madame Ducros, tante à la rigueur exemplaire, confie l’éducation de ses trois nièces à Hegesippe, elle pense avoir trouvé le tuteur idéal en cet ancien séminariste. Ce qu’elle ignore, c’est que le pieux personnage cache un secret bien Olé Olé il est en réalité le directeur des Folies Bocagères, un cabaret des plus animés.

Entre quiproquos savoureux et révélations fracassantes, cette comédie vous transporte dans une atmosphère de music-hall survitaminée. Attendez-vous à

Des situations cocasses et un rythme effréné.

Des danses endiablées et des chants entraînants.

Une véritable explosion de joie portée par une troupe dynamique.

Une parenthèse enchantée et pleine d’humour, présentée dans le cadre prestigieux des Arts Vivants au Château de Pornic. .

Douves du château Château de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 93 86 20 artsvivantschateaudepornic@gmail.com

English :

A place of history and culture, the Château de Pornic hosts an annual theater festival in the moat under the aegis of the association Les Arts Vivants au Château de Pornic

