Théâtre Trop au lit pour être @u net Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Théâtre Trop au lit pour être @u net

Du vendredi 28 au samedi 29 novembre 2025.

A 20h30.

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-29

2025-11-28

Comment faire lorsque l’on a des parents rétrogrades, Mormons de surcroît, qui un soir débarquent chez vous à l’improviste, et qui n’auront de cesse de vouloir vous remettre dans le droit chemin. C’est le dilemme qui se pose à Jason…

Jason, jeune New-Yorkais a quitté sa communauté mormone depuis deux ans et fait croire à ses parents qu’il est en dernière année de médecine. Il est en fait un escort-boy qui vend ses services sur un site internet nouvelle génération à des cougars en mal d’amour.

Des personnages paradoxaux, des situations équivoques, mais aussi la maladie d’Alzheimer en toile de fond. Une comédie drôle et touchante.



Une comédie écrite et mise en scène par Pierre-Marie Dupré.

Avec Sylvie de Chazeron, Antoine Boutet, Sylvie Bauduin, Mireille Aïta, Bruno Laville et Pierre-Marie Dupré. .

Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50

English :

What do you do when you have backward-looking parents, Mormons to boot, who show up at your house one night, unannounced, and won’t stop trying to set you straight? This is Jason’s dilemma…

German :

Wie soll man vorgehen, wenn man rückwärtsgewandte Eltern hat, noch dazu Mormonen, die eines Abends unerwartet vor der Tür stehen und nicht aufhören wollen, einen auf den rechten Weg zu bringen. Das ist das Dilemma, in dem Jason steckt…

Italiano :

Cosa fare quando hai dei genitori retrogradi, per di più mormoni, che una sera si presentano a casa tua senza preavviso e non si daranno pace finché non sarai tornato sulla retta via? Questo è il dilemma di Jason…

Espanol :

¿Cómo lidiar con unos padres retrógrados, mormones además, que se presentan una noche en tu casa sin avisar e intentan que vuelvas al buen camino? Este es el dilema de Jason…

