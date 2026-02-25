Théâtre Trop ! Pôle de services publics Ferrières
Théâtre Trop ! Pôle de services publics Ferrières vendredi 29 mai 2026.
Théâtre Trop !
Pôle de services publics 200 rue de la Juillerie Ferrières Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Gina Pereira vous accueille aux MHC, les Mangeurs Hors de Contrôle, un cercle de parole bienveillant autour des angoisses et obsessions alimentaires.
.
Pôle de services publics 200 rue de la Juillerie Ferrières 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 92 93 culture@aunisatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gina Pereira welcomes you to MHC, les Mangeurs Hors de Contrôle (Out-of-Control Eaters), a caring talking circle for eating anxieties and obsessions.
L’événement Théâtre Trop ! Ferrières a été mis à jour le 2026-02-25 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin