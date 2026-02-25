Théâtre Trop ! Pôle de services publics Ferrières

Théâtre Trop !

Pôle de services publics 200 rue de la Juillerie Ferrières Charente-Maritime

Début : 2026-05-29 20:00:00

2026-05-29

Gina Pereira vous accueille aux MHC, les Mangeurs Hors de Contrôle, un cercle de parole bienveillant autour des angoisses et obsessions alimentaires.

+33 5 46 68 92 93 culture@aunisatlantique.fr

English :

Gina Pereira welcomes you to MHC, les Mangeurs Hors de Contrôle (Out-of-Control Eaters), a caring talking circle for eating anxieties and obsessions.

