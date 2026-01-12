Théâtre Trop près du mur Rue Aristide Finco Serres-Castet

Théâtre Trop près du mur

Rue Aristide Finco Centre Alexis Peyret Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

À l’origine du spectacle, il y a Typhus qui parle à l’acteur de son désir d’enfant. Le clown voudrait un compagnon pour partager sa folitude, un être à chérir et protéger du mieux qu’il peut. Après bien des questionnements, son créateur se résout à exaucer son vœu… à sa manière. Typhus jubile, mais il sait que le temps presse. Bientôt l’acteur qui vit en lui refera surface pour le faire taire à nouveau. Son en fantôme devra se débrouiller seul pour ne pas tomber dans le froid chemin…

Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ?

Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage. Il y sera aussi question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre arbitre, d’autocensure et d’oppression sociale… Mais avant tout de LIBERTÉ.

Si vous aimez l’humour caustique et passer du rire aux larmes, c’est l’occasion.

Durée 1h45/+ de 12 ans. .

Rue Aristide Finco Centre Alexis Peyret Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques

Théâtre Trop près du mur

