Théâtre Trop près du mur Rue Aristide Finco Serres-Castet

À l’origine du spectacle, il y a Typhus qui parle à l’acteur de son désir d’enfant. Le clown voudrait un compagnon pour partager sa folitude, un être à chérir et protéger du mieux qu’il peut. Après bien des questionnements, son créateur se résout à exaucer son vœu… à sa manière. Typhus jubile, mais il sait que le temps presse. Bientôt l’acteur qui vit en lui refera surface pour le faire taire à nouveau. Son en fantôme devra se débrouiller seul pour ne pas tomber dans le froid chemin…
Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ?
Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage. Il y sera aussi question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre arbitre, d’autocensure et d’oppression sociale… Mais avant tout de LIBERTÉ.
Si vous aimez l’humour caustique et passer du rire aux larmes, c’est l’occasion.
Durée 1h45/+ de 12 ans. .
