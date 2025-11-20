Théâtre tu t’laisses aller ! Charleville-Mézières

Théâtre tu t’laisses aller !

75 Forest Avenue 75, rue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Les vendredis théâtre comédie au 75 avec cette pièce comico-générationnelle à ne pas manquer !Après 45 ans de mariage, Claudine et Michel ont autant de difficultés à se supporter qu’à se séparer. Pourtant, rien ne va plus.Toutes les vacheries sont permises. La retraite n’est plus paisible du tout…Pour améliorer leurs fins de mois, ils décident de louer une chambre à Tabata, une jeune étudiante qui, telle une tornade, va chambouler leur train train… Jusqu’à les faire dérailler grave !Billetterie

English :

Comedy Fridays at the 75 with this not-to-be-missed comic-generational play!After 45 years of marriage, Claudine and Michel find it as hard to stand each other as it is to part. But nothing’s going right any more. To make ends meet, they decide to rent a room to Tabata, a young student who, like a tornado, is going to turn their lives upside down… Like a tornado, she’s going to throw their train off the rails!

German :

Die Freitags-Theater-Komödie 75 mit diesem Generationen-Komödienstück, das Sie nicht verpassen dürfen!Nach 45 Jahren Ehe fällt es Claudine und Michel genauso schwer, sich zu ertragen, wie sich zu trennen. Dennoch geht nichts mehr.Alle Gemeinheiten sind erlaubt. Um ihre Rente aufzubessern, beschließen sie, ein Zimmer an Tabata zu vermieten, eine junge Studentin, die wie ein Tornado ihren Zug durcheinanderbringt… Bis sie schließlich ernsthaft entgleist!Kartenverkauf

Italiano :

Il venerdì comico al 75° con questa imperdibile commedia per le nuove generazioni! Dopo 45 anni di matrimonio, Claudine e Michel fanno fatica a sopportarsi come a separarsi. Eppure nulla va più per il verso giusto. Per sbarcare il lunario, decidono di affittare una stanza a Tabata, una giovane studentessa che, come un tornado, sconvolgerà le loro vite? Come un tornado, sta per gettare il loro treno fuori dai binari!

Espanol :

Viernes de comedia a los 75 con esta comedia imperdible para la nueva generación. Después de 45 años de matrimonio, a Claudine y Michel les cuesta tanto soportarse como separarse. Sin embargo, ya nada va bien. Para llegar a fin de mes, deciden alquilar una habitación a Tabata, una joven estudiante que, como un tornado, va a poner sus vidas patas arriba… Como un tornado, hará descarrilar su tren

