Théâtre Tu t’laisses aller Casino de Luc Luc-sur-Mer
Théâtre Tu t’laisses aller Casino de Luc Luc-sur-Mer vendredi 28 novembre 2025.
Théâtre Tu t’laisses aller
Casino de Luc 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 21:00:00
fin : 2025-11-28 22:30:00
Date(s) :
2025-11-28
Après 45 ans de mariage. Claudine et Michel ont autant de difficultés à se supporter qu’à se séparer
Après 45 ans de mariage. Claudine et Michel ont autant de difficultés à se supporter qu’à se séparer.
Pourtant, rien ne va plus. Toutes les vacheries sont permises. La retraite n’est plus paisible du tout…
Pour améliorer leurs fins de mois, ils décident de louer une chambre à Tabata, une jeune étudiante qui, telle une tornade, va chambouler leur train train… Jusqu’à les faire dérailler grave ! .
Casino de Luc 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 19 infoluc@groupetranchant.com
English : Théâtre Tu t’laisses aller
After 45 years of marriage. Claudine and Michel have as much difficulty putting up with each other as they do separating
German : Théâtre Tu t’laisses aller
Nach 45 Jahren Ehe. Claudine und Michel fällt es genauso schwer, sich zu ertragen, wie sich zu trennen
Italiano :
Dopo 45 anni di matrimonio. Per Claudine e Michel è tanto difficile sopportarsi quanto separarsi
Espanol :
Tras 45 años de matrimonio. A Claudine y Michel les cuesta tanto soportarse como separarse
L’événement Théâtre Tu t’laisses aller Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-25 par Calvados Attractivité