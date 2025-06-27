Théâtre Turbo Minus Charleville-Mézières

Théâtre Turbo Minus

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Inspiré des bals de carnaval du monde entier et des concours de danse improvisée, ce DJ set célèbre les pépites cachées du disque pour enfants. Fidèle à son esprit ludique et défricheur, l’équipe met le turbo pour vous faire danser, le tout porté par des images animées, graphiques et colorées qui prolongent la fête.Découvrir les tarifs.

English :

Inspired by carnival balls and improvised dance contests the world over, this DJ set celebrates the hidden nuggets of children’s music. Faithful to its playful, pioneering spirit, the team turns up the heat to get you dancing, all supported by animated, graphic and colorful images that prolong the party.Discover prices.

German :

Inspiriert von Karnevalsbällen auf der ganzen Welt und improvisierten Tanzwettbewerben, feiert dieses DJ-Set die versteckten Nuggets der Kindermusik. Getreu seinem spielerischen Geist und seiner Entdeckerfreude zündet das Team den Turbo, um Sie zum Tanzen zu bringen, und das alles getragen von animierten, grafischen und farbenfrohen Bildern, die die Party verlängern.Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

Ispirato ai balli di carnevale di tutto il mondo e alle gare di ballo improvvisate, questo DJ set celebra le pepite nascoste della musica per bambini. Fedele al suo spirito giocoso e pionieristico, il team vi farà alzare in piedi e ballare, con immagini animate, grafiche e colorate per far continuare la festa.Per saperne di più sui prezzi.

Espanol :

Inspirado en los bailes de carnaval de todo el mundo y en las competiciones de baile improvisadas, este DJ set celebra las pepitas ocultas de la música infantil. Fiel a su espíritu lúdico y pionero, el equipo te pondrá a bailar, con imágenes animadas, gráficas y coloridas para que la fiesta no pare.Más información sobre precios.

