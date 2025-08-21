[Théâtre] Ubu roi · Compagnie Le Commun des Mortels Ambrières-les-Vallées

Salle polyvalente Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2026-01-15 20:00:00

2026-01-15

Perruques, accessoires, et costumes absurdes…un spectacle explosif qui laisse la part belle à l’humour.

Découvrez la célèbre pièce d’Alfred Jarry, magistralement mise en scène par les trois talentueux comédiens de la compagnie Le Commun des Mortels !

Plongez dans l’histoire du Père Ubu, serviteur du roi de Pologne Venceslas, qu’il trahit et assassine pour s’emparer du trône. La Mère Ubu oeuvre dans l’ombre, et manipule sans vergogne un Père Ubu à qui le pouvoir monte à la tête. Les nobles sont décapités, les magistrats décervelés, les financiers ratiboisés, les paysans croulent sous les impôts, les pauvres s’humilient pour une caisse d’argent. Ensemble, Père et Mère Ubu s’enrichissent et sèment la guerre, tels des ogres insatiables.

À la croisée du clown, de la marionnette, du théâtre d’objet et du petit écran, ce spectacle est un OVNI théâtral réconciliant à la fois les novices et les amoureux du théâtre, les jeunes et moins jeunes, les réfractaires, les cinéphiles et les téléphages… Une forme à la fois contemporaine et ancestrale, qui touche de par son inventivité et son humour. Une critique satirique de la prise de pouvoir d’un pays…. comme une étrange impression de déjà vu !

Séance scolaire l’après-midi

Prenez contact avec le service des publics si vous souhaitez assister à la représentation hors soirée (dans la limite des places disponibles).

Jeudi 15 janvier · 20h00

Ambrières-les-Vallées · Salle polyvalente

Tarifs 10€ · 7€ réduit

Tout public (à partir de 10 ans)

Durée 1h15

Réservation conseillée au 02 43 08 47 47 ou www.bocage-mayennais.fr

Mise en scène Valéry Forestier

Comédien.ne.s Sabrina Horvais-Amengual, Benjamin Bernard et Valéry Forestier .

Salle polyvalente Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 47 47

English :

Wigs, props and absurd costumes?an explosive show that leaves plenty of room for humor.

German :

Perücken, Requisiten und absurde Kostüme?eine explosive Show, die viel Platz für Humor lässt.

Italiano :

Parrucche, oggetti di scena e costumi assurdi: uno spettacolo esplosivo che lascia ampio spazio all’umorismo.

Espanol :

Pelucas, atrezzo y disfraces absurdos… un espectáculo explosivo que deja mucho espacio al humor.

